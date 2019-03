Samantha Schloss (artista), dice… firmate o immedesimatevi: “Non legalizziamo gli stupri a pagamento, no al Ddl Rufa”

Samantha Schloss, dice: “firmate o immedesimatevi. Nelle case chiuse ci finirebbero le poveracce, le disoccupate, le poco istruite, le poco autodeterminate, magari gestite dalle Coop rosse e bianche, con contratti di merda e paghe da fame, come è la loro usanza. Avremmo solo un aumento di schiave, non una loro protezione. Le Escort di lusso che già stanno in casa, tanto care alle argomentazioni dei benpensanti di sinistra e destra, continuerebbero a farsi gli affari propri senza versare un soldo allo stato-pappone, schiave solo di sé stesse. Le schiave di strada, rimarrebbero tali, con gran vantaggio di mafie etc. che rimarrebbero nell’ombra a gestire anche le case legali”.

Ed infine: “non è tornare indietro nel tempo la soluzione, ma educare alla sessualità e affettività uomini e donne. Il commercio del corpo umano è un abominio, quello del corpo femminile é schiavitù, sottomissione di un gruppo di individui, le Donne, a un altro gruppo di individui, gli Uomini. Inoltre in uno stato come quello italiano, nella nostra cultura patriarcale e arretrata, dove le donne hanno basso accesso al lavoro e carriera, vengono normalmente picchiate e abusate dai compagni, impunuti… e via dicendo! La riapertura delle case chiuse e la depenalizzazione dello sfruttamento della prostituzione, sarebbe l’inizio della fine. Non siamo un paese per Donne trattate equamente. Non ancora”.

Seguendo il link, i dettagli per informarsi sul Ddl Rufa: https://citizengo.org/it/pc/168792-no-alla-riapertura-delle-case-chiuse-e-stupro-pagamento?tc=fb&tcid=54106916&fbclid=IwAR0WwUa7NkGdVOFIMrseIB2cnj4tXoY3Q_prvPM2h-yvtiZUSgeW-FS5jfM