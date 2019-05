Santi Briguglio Polò (presidente della S.R.R. Area Metropolitana): “Mai prevista, una discarica a Rometta”

Santi Briguglio Polò, presidente della S.R.R. Area Metropolitana, interviene in relazione alla polemica sulla possibile realizzazione di una discarica a Rometta, evidenziando in una nota: “si apprende che, in una intervista rilasciata nel corso della campagna elettorale per l’elezione del sindaco nel Comune suddetto, il candidato avv. Nicola Merlino, sindaco uscente, avrebbe dichiarato che il Consiglio di Amministrazione e l’Assemblea dei Soci di questo Ente ha approvato, all’interno del Piano d’Ambito (che è lo strumento di pianificazione delle strutture impiantistiche necessarie per la gestione dei rifiuti), un progetto di una mega discarica da realizzare in Contrada Filari, nel Comune di Rometta, con una potenzialità di smaltimento di 40.000 tonnellate/anno”.

Ed ancora: “che l’approvazione di tale progetto, da parte della S.R.R., sia avvenuta in esecuzione di un preciso disegno politico portato avanti dall’on.le De Luca, sindaco del Comune e della Citta Metropolitana di Messina, con il sostegno (ed i voti sia nel Consiglio di Amministrazione che nell’Assemblea dei Soci) del sindaco del Comune di Villafranca e del sindaco di Barcellona. Nell’interesse della Società che rappresento, mi corre l’obbligo di comunicare che questa S.R.R. non ha mai approvato alcun documento che preveda la realizzazione di una discarica, né di alcun altro impianto di smaltimento o recupero di rifiuti, nel territorio comunale di Rometta e che in nessuna parte del documento di aggiornamento del Piano d’Ambito approvato dal Consiglio di Amministrazione e dall’Assemblea dei Soci è contenuta tale individuazione. Comunico, inoltre, che provvederò a convocare con urgenza il Consiglio di Amministrazione al fine di deliberare in merito alle azioni da intraprendere a tutela dell’onorabilità di questa S.R.R.”.