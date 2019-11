Sarà consegnato domattina alle ore 11, nell’Aula Magna del Liceo “F. Bisazza”, il primo defibrillatore donato dagli amici di Giuseppe Sorrenti in memoria del giovane ingegnere colto da infarto lo scorso 10 ottobre

Domani martedì 5 novembre, sarà consegnato nel corso di una cerimonia in programma alle ore 11, presso l’Aula Magna del Liceo “F. Bisazza” di Messina, il primo defibrillatore regalato dagli amici di Giuseppe Sorrenti per ricordare il giovane ingegnere morto a causa di un infarto fulminante che lo ha colto la sera di giovedì 10 ottobre a soli 29 anni, mentre stava disputando la consueta partita di calcetto a Camaiore.

A ricordare Giuseppe ed gli studi da Egli compiuti in un tragitto che lo portò a diventare una promessa dell’ingegneria, ci saranno: “Anna Maria Gammeri (dirigente scolastica del Plesso), i genitori ed i fratelli, uno dei quali Francesco è studente della Scuola dove si terrà l’evento”.

Il ragazzo, crebbe a San Licandro supportato da tante persone amiche in quel rione e proprio loro, hanno deciso insieme ai compagni di classe dello sfortunato 29enne di donare questo prezioso strumento salva vita, indispensabile per un immediato intervento in caso di uno scompenso cardiaco.