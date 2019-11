LA FUNZIONE RELIGIOSA, AVRA' LUOGO PRESSO LA CHIESA DI SANT'ANDREA AVELLINO, SITA IN VIA LA FARINA A MESSINA

Saranno celebrati oggi, lunedì 11 novembre alle ore 15 i funerali della giudice Silvana Miranda Grasso (vedova Greco), del cui decesso si è venuti a conoscenza sabato scorso.

La funzione religiosa, avrà luogo presso la Chiesa di Sant’Andrea Avellino sita in via La Farina a Messina… come ha annunciato il figlio Aldo.