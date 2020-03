Sarebbero 49 nel messinese, i pazienti contagiati dal Covid-19

A distanza di una settimana da sabato scorso, e’ cresciuto significativamente il numero di coloro che sono risultati positivi al Covid-19 nel messinese…, i quali si troverebbero ricoverati negli ospedali della Provincia, oppure in isolamento nelle proprie case.

Nuovi pazienti infettati, si sarebbero aggiunti e verrebbero assistiti al Policlinico “G.Martino”. 5 di loro dovrebbero essere seguiti in regime di degenza ospedaliera direttamente presso il nosocomio di viale Gazzi, 15 invece quelli contagiati fra giovedì e venerdì 20 marzo all’Irccs Neurolesi di contrada Casazza, oltre ad 1 malato che ha fatto un tampone in modo autonomo, cioe’ non al laboratorio indicato dall’ASP di Messina. Infine, sono compresi fra i soggetti interessati dal Coronavirus 2 operatori sanitari isolati nei rispettivi domicili. Fino a questo momento, si sono registrate due guarigioni.