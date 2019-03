Saro Visicaro e l’avvocato Silvana Paratore, hanno premiato a Messina otto personalita’ che suscitano consenso

Si è svolta stamattina presso piazza del Popolo l’iniziativa “Otto Mimose Per Otto Donne” promossa dall’Ass. Meter & Miles presieduta da Saro Visicaro che si occupa di progetti rieducativi per soggetti con Handicap.

L’evento presentato dall’avv. Silvana Paratore, legale impegnato da anni nel volontariato sociale, si è concretato nella consegna di riconoscimenti ad otto donne che hanno dimostrato, attraverso le loro attività, un impegno volto al rispetto della dignita’ umana e dell’integrita’ della persona. Filo conduttore della giornata l’avvio di un progetto volto alla lotta alla violenza sulle donne diversamente abili.

Sono ancora poche ha dichiarato Saro Visicaro presidente dell’Ass. Meter & Miles, le donne disabili che hanno preso la parola pubblicamente per esprimersi, in prima persona, su questo fenomeno a cui sono esposte in misura maggiore delle altre donne. È luogo comune pensare che una donna disabile non sia attraente e pertanto non vittima di abusi sessuali e psicologici. Si fatica a credere che una donna diversamente abile voglia curarsi l’aspetto estetico, indossare abiti femminili e che possa avere anche una vita relazionale e sessuale come tutte le altre donne. Sono e restano vittime completamente invisibili di soprusi che si consumano quotidianamente e nemmeno raramente. Dalle mura domestiche a tutti gli altri contesti sociali.

Un fenomeno tanto complesso quanto taciuto ha aggiunto la Paratore che ha sottolineato come l’intento del progetto avviato stamani sia promuovere cultura: cultura dell’inclusione, delle pari opportunità, della non violenza attraverso i valori primo fra tutti il rispetto per la vita e per le persone.

Alla cerimonia di consegna hanno partecipato attivamente i giovani ragazzi della Meter & Miles Ambra, Vincenzo, Giovanni, Federico e Marco. Ad essere premiate quest’anno per meriti conseguiti nell’esercizio della loro professione e non solo, otto donne appartenenti agli svariati settori della vita sociale.

Tra di esse: “la dirigente Responsabile della Biblioteca Regionale -G.Longo- di Messina avv. Tommasa Siragusa; il dirigente Medico allergologa dott.ssa Stefania Isola; la presidente del Kiwanis Club Messina Mariella Di Giorgi; la direttrice della casa Circondariale di Barcellona Pozzo di Gotto dott.ssa Romina Tajani; la prof.ssa Agata Tringali docente utilizzata presso l’VIII° ambito territoriale di Messina (ex Provveditorato) con il compito di supportare le scuole per la realizzazione di progetti dell’autonomia; l’imprenditrice Maria Grazia Badessa titolare del centro Ideal Line che da più di 25 anni si occupa del benessere psicofisico e della cura del corpo e dell’anima; la Fondatrice dell’Associazione di volontariato Harahel che si occupa di disturbi dell’apprendimento Caterina Interdonato e la studentessa Arianna Caruso. All’evento presente il consigliere del Quartiere Dino Smedile”.