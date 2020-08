SARS CoV-2, i dati in Sicilia, per oggi 31 agosto 2020: soltanto 26 nuovi positivi

Con questo di oggi, termina la pubblicazione dei report quotidiani di Fonso Genchi.

Oggi sono soltanto 26 i nuovi positivi, di cui 2 migranti, a fronte di 1.315 tamponi esaminati. Questa la suddivisione per province: 7 a Catania, 7 a Palermo, 4 a Siracusa, 3 a Ragusa, 2 a Caltanissetta, 1 a Messina, 1 a Enna e 1 a Trapani.

Tra i positivi del Catanese, 1 migrante e una persona rientrata dalla Grecia. Trai 4 del Siracusano, 3 rientrati da Malta. Tra i 7 positivi del Palermitano, 1 migrante.

Intanto sono risultati positivi 5 dei 67 migranti sbarcati ieri mattina con un gommone in una spiaggia affollata da bagnanti, nel territorio di Pachino. Ad altri 4 migranti sarà ripetuto il tampone. Tutti sono in quarantena, in un agriturismo tra Floridia e Solarino.

Fino a questo momento in Sicilia il numero giornaliero dei nuovi positivi, per fortuna, non presenta un incremento costante – come accade in altre regioni, anche del Sud, come la Campania – ma oscilla mantenendosi su cifre comprese tra 20 e 50 (esclusi i casi dei migranti). La situazione appare abbastanza sotto controllo, considerando anche il fatto che l’ospedalizzazione è contenuta e che i decessi sono rarissimi (vedere grafico).