Save The Date: “Stati generali sulla tutela dei minori, il momento è ora”

Lo scrivono i referenti dell’Inpef: “venerdì 8 novembre 2019, presso il Polo Formativo di Roma si terranno gli Stati Generali sulla tutela dei minori, organizzati dall’Istituto Nazionale di Pedagogia Familiare. I fatti di Bibbiano, di Verona, ed altri, le manifestazioni spontanee di associazioni, comitati e famiglie, l’attenzione costante dei media, l’incredibilità di fatti e testimonianze, le tante voci ancora inascoltate e le analisi incompiute obbligano ad una riflessione sinergica e critica che si trasformi velocemente in risposte di riforma dell’intero sistema, che attraversi e coinvolga tutte le forze politiche, in attesa che i bambini ed i ragazzi ingiustamente allontanati dai loro affetti più cari possano essere velocemente restituiti alla propria famiglia”.

Progettati per offrire una necessaria opportunità di discussione e confronto tra Rappresentanti delle Istituzioni, Giuristi, Professionisti dell’educazione, Operatori dell’informazione, responsabili di Comitati, Fondazioni ed Associazioni, gli Stati Generali vedranno la presenza di stakeholders d’eccezione: “le famiglie”.

Il programma della giornata si svolgerà dalle 9.30 alle 18.00 e sarà articolato in sessioni tematiche intervallate da testimonianze di padri, di madri, proiezione di filmati, interviste. Si tratta di un’iniziativa che, indipendentemente dalle questioni contingenti che la cronaca più recente ha portato all’attenzione dei media, vuol affrontare questioni di grande attualità: “la tutela dei diritti e il sistema privatizzato dei diversi istituiti riguardanti i minori, per costruire il DOSSIER ITALIA, raccogliere le diverse forze profuse per una soluzione istituzionale urgente e certa. Seguirà il programma completo dell’iniziativa, intanto SALVIAMO LA DATA! Ci saremo, in tanti”!