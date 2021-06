Scatta stasera alle 19 e fino alla mezzanotte l’iniziativa regionale Porte aperte AstraZeneca per tutti coloro, dai 18 anni in su, che vogliono sottoporsi volontariamente al suddetto vaccino

Scatta stasera alle 19 e fino alla mezzanotte l’iniziativa regionale Porte aperte AstraZeneca per tutti coloro, dai 18 anni in su, che vogliono sottoporsi volontariamente al vaccino AstraZeneca negli hub e punti vaccinali individuati dalle Asp.

L’iniziativa, voluta dal governo Musumeci, che nasce per accelerare ulteriormente la campagna vaccinale degli over 18, si ripeterà con le stesse modalità anche domani lunedì 7 e martedì 8 giugno in tutti i punti vaccinali e hub individuati dalle singole Asp territoriali su base provinciale.

Questi gli hub e i punti vaccinali che aderiscono all’iniziativa Porte aperte AstraZeneca nella città dello Stretto ed in provincia: