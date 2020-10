Scatterà dal prossimo venerdì 30 Ottobre e durerà fino al 30 Novembre l’ordinanza annunciata stasera in diretta Facebook dal sindaco di Messina Cateno De Luca che prevede il divieto di circolazione nell’area compresa fra il Viale Boccetta e il viale Europa da mezzanotte e mezza alle cinque del mattino di venerdì, sabato e domenica, con la possibilità di spostarsi tramite un autocertificazione solo per comprovate esigenze lavorative o di salute.

Da quella data i locali con servizio al tavolo potranno rimanere aperti dalle 5.00 alle 24.00, con massimo sei persone per tavolo, invece quelli senza servizio al tavolo solo dalle 5.00 alle 18.00, ma questi ultimi potranno continuare a vendere per asporto fino alle 24.00. Per quanto riguarda le cerimonie dovranno rispettare un numero massimo di 30 invitati e per lo smart working, l’ordinanza prevede che almeno il 50 per cento dei lavoratori da casa. Gli istituti scolastici di secondo grado, dovranno iniziare le lezioni non prima delle 10.00 ed i presidi sono tenuti ad adottare turni pomeridiani o la didattica a distanza qualora si creassero assembramenti. Viene inoltre sospeso il referendum per l’istituzione di Montemare.