Scontro fra due anziani, in fila per la spesa ad un Supermercato di Messina [Video]

IL DIVERBIO PROBABILMENTE SCATENATO DALLO STRESS DI QUESTI GIORNI DI RESTRIZIONI IMPOSTE AI CITTADINI PER IL CONTRASTO AL CORONAVIRUS, E' AVVENUTO OGGI NEI PRESSI DI PIAZZA XX SETTEMBRE

Scontro fra due anziani, in fila per la spesa ad un Supermercato di Messina. L’episodio, probabilmente causato dallo stress di questi giorni caratterizzati dalle restrizioni imposte ai cittadini per contrastare la diffusione del Covid 19, e’ avvenuto oggi nei pressi di piazza XX settembre vicino l’Orto botanico.

Il diverbio iniziato con un accesso confronto verbale e’ degenerato in una aggressione fisica fermata grazie all’intervento di altre persone presenti.