Scontro la notte scorsa, alle ore 02.00, a Messina all’incrocio fra la via Oratorio della Pace e la via San Cristoforo

La notte scorsa alle ore 02.00 a Messina, si è verificato uno scontro (che avrebbe potuto avere ben più serie conseguenze) fra due vetture all’incrocio tra la via Oratorio della Pace e la via San Cristoforo.

Ad investire, sono state una minicar Chatenet di colore rosso ed una Volkswagen di colore nero. Dopo l’impatto iniziale, la piccola auto ha urtato contro altri due mezzi in sosta ed i due occupanti entrambi minorenni, il guidatore ed il passeggero hanno riportato delle ferite lievi, motivo per il quale sono stati trasportati in ospedale. Nella zona, vi è stato l’intervento degli agenti della Polizia Municipale che hanno eseguito i rituali rilievi occorrenti per stabilire la dinamica del sinistro.

Immagine, tratta da: “www.messinaindiretta.it”.