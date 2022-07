IL RINVENIMENTO..., E' STATO EFFETTUATO DAI MILITARI, NEL CORSO DI UN LORO SOPRALLUOGO PORTATO A TERMINE NELLE SCORSE ORE IN VIA MONGIBELLO

Scoperta nel Catanese una discarica abusiva con tonnellate di scarti di pietra lavica: i carabinieri della stazione di Belpasso hanno denunciato i soci amministratori di un’azienda specializzata nella lavorazione di basalto lavico, entrambi catanesi, in quanto ritenuti responsabili di violazione delle norme in materia ambientale relative alla gestione illecita di rifiuti.

Illecito in un terreno aziendale

I militari, nel corso degli ordinari servizi di controllo del territorio, hanno individuato in via Mongibello, all’interno del terreno aziendale, una vera e propria discarica abusiva di circa 3 mila metri quadrati, priva di pavimentazione, adibita a deposito di circa 500 tonnellate di scarti provenienti dalla lavorazione del materiale basaltico, rottami e materiale inerte. L’area è stata posta sotto sequestro.

