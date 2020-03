Scoperto un secondo caso di Covid 19, a Messina: e’ un 80enne, entrato in contatto con il primo uomo risultato positivo venerdi’ sera dopo il controllo effettuato all’Ospedale Papardo

Scoperto un secondo caso di Covid 19, a Messina: e’ un 80enne, entrato in contatto con il primo uomo risultato positivo dopo il controllo effettuato venerdi’ sera all’Ospedale Papardo.

L’esame eseguito (ieri mattina al Policlinico Universitario) sulla seconda persona anziana, ha consentito di individuarla come positiva al Coronavirus.

La conferma del contagio, e’ arrivata inoltre dall’Assessorato Regionale alla Salute, che lo ha inserito nel Bollettino ufficiale… Il quale viene diramato ogni giorno alle ore 12.00.

Secondo le disposizioni previste dai vigenti Protocolli per la Sicilia orientale, l’ottantenne sarebbe dovuto essere trasportato al Nosocomio di Catania ma si e’ deciso di fargli osservare un periodo di isolamento qui’ nella Citta’ dello Stretto.

Per avere l’ufficialita’ su questa positivita’, e’ previsto l’invio del tampone per il rilevamento dell’infezione prima in una delle Strutture catanesi indicate dalla Regione, poi a Roma presso l’Istituto “Lazzaro Spallanzani”.