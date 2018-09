Scuole a Messina: l’assessore Enzo Trimarchi conferma, che apriranno fra il 12 ed il 25 settembre

L’assessore comunale alla Pubblica Istruzione della Giunta De Luca, Enzo Trimarchi ha confermato che: “non c’è nessun passo indietro per l’applicazione delle adeguate misure di sicurezza nelle scuole. Il 12 settembre ne apriranno alcune, altre il 25 settembre ma dovranno sempre rispettare i requisiti previsti. Ci saranno infine, ulteriori scuole che rimarranno chiuse”.

Trimarchi ha sottolineato ancora: “stiamo vedendo in queste ore di visionare quali istituti scolastici hanno fatto pervenire in tempo la proposta di applicazione delle misure compensative relativamente alle norme antiincendio; e anche quelli che otterranno dai comuni di competenza la disponibilità di locali alternativi a norma in cui svolgere le lezioni. Sarà invece confermata la chiusura delle scuole prive dei requisiti previsti dalla Legge, salvo l’approvazione del decreto mille proroghe”.

Prosegue: “questo permetterà agli istituti scolstici lo slittamento dei tempi per adeguarsi e mettersi a norma, ma naturalmente se persisteranno gravi situazioni le scuole non apriranno comunque. Comprendiamo i disagi di studenti e personale docente. ma la sicurezza e il diritto allo studio devono andare di pari passo. L’ultima ordinanza del sindaco prevede inoltre di acquisire dal dirigente del Dipartimento Patrimonio eventuali disponibilità di immobili, aventi i requisiti previsti dalla Legge, da utilizzare, temporaneamente, per l’attività scolastica disponendo altresì, in via temporanea, che il dirigente scolastico del plesso valuti la possibilità di programmare un’eventuale turnazione delle lezioni anche utilizzando edifici scolastici limitrofi”.