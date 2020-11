“Se i ristoranti chiudono, le pmi falliscono, i medici lavorano strenuamente a rischio altissimo, i bambini perdono il diritto alla loro routine e tutti noi limitiamo le nostre libertà, allora tutti dobbiamo rispettare le stesse regole e non solo una parte di noi, dividendoci idealmente tra furbissimi e scemissimi”. Lo ha evidenziato oggi su Facebook, la libera cittadina messinese, esperta di comunicazione, Eleonora Urzi’ Mondo.

La Urzi’ Mondo ha sottolineato: “lo dobbiamo al nostro vicino, quello con cui dividiamo il nostro posto nella stessa società.

Siamo 𝐜𝐢𝐭𝐭𝐚𝐝𝐢𝐧𝐢 𝐦𝐞𝐬𝐬𝐢𝐧𝐞𝐬𝐢 (la specifica sotto il nome non è casuale) e dobbiamo comportarci come tali”.

E allora, ieri ad un certo punto, nel tragitto di 4 traverse, ho litigato con 4 persone che lamascherinaquestasconosciuta viste 18 sguarnite e ho pensato: “…eccheccavolo, qualcuno le norme dovrà pur farle rispettare, no?”.

“E se proprio la devo raccontare tutta, questa lettera è per:

😡 quei due imbecilli che ci sono arrivati addosso fumando, urtandoci, parlando sputacchiando dal nostro lato;

😡per quei 6 operai che, in pausa, andavano a comprare il panino e, quando sono passati di fronte a noi, arrivando come ruspe, con i loro dpi al mento, non si sono fermati, e ci hanno costrette ad arretrare e metterci all’angolo;

😡per il signore che parlava con l’amico dal gradino del bar al motorino in sosta al semaforo…e noi avremmo dovuto passarci in mezzo?

😡 quei 5 tizi che erano in fila dentro il negozio in cui non sono entrata;

😡quei due pessimi -che conosco da sempre-, che, incrociando me e mia figlia e vedendoci vestite simili (e quindi?) e lei con la mascherina e gli occhiali l’hanno palesemente derisa indicandola. (Loro la mascherina non la avevano neanche legata al guinzaglio dei loro cani)”.

“Idioti…, mettetevi la mascherina va”!

