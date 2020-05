HA SCRITTO IN TAL MODO OGGI SU FACEBOOK, IL GIORNALISTA ROMANO PAOLO BUTTURINI PER PRESENTARE UNA INIZIATIVA DI QUESTA SERA

“Se non avete di meglio da fare, stasera ore 22 sul profilo Instagram della collega Viola Conti (@violaconti73) si parla di -A mano disarmata-, e di una intricata quanto terribile vicenda…, quella del -supposto suicidio- del maresciallo Antonino Lombardo nella Palermo del 1995 (per farvi un’idea https://www.adnkronos.com/fatti/cronaca/2020/02/16/figlio-maresciallo-lombardo-mostra-foto-padre-non-suicidio_3DT9TOJ0MKYfmOGeQ4u2DK.html)”. Ha scritto in tal modo oggi su Facebook, il giornalista romano Paolo Butturini… per annunciare una iniziativa di questa sera.