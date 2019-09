Secondo giorno di protesta oggi, per l’ex brigadiere dei carabinieri, il messinese Salvatore Scardigno

PRESENTE A MESSINA IN VIA CONCEZIONE DI FRONTE ALLA SEDE DEL COMANDO DELL'ARMA

Secondo giorno di protesta oggi, per l’ex componente della Benemerita, il messinese Salvatore Scardigno, presente a Messina in via Concezione di fronte al Comando dell’Arma.

E Scardigno nella giornata odierna scrive su Facebook: “ahahah ahahah, sistemano le telecamere perché ci sono io. Me ne fotto, nessuno si fa vedere, il piantone non ti fa entrare in caserma per fare i bisogni fisiologici”.

“Ordini tassativi dall’alto, off limits di accesso per il brigadiere Scardigno Salvatore. Vergogna vergogna. Lo sciopero della fame continua e già oggi incomincio a stare poco bene”.