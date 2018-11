Secondo il consigliere del V° Quartiere di Messina, Franco Laimo: “Il lungo tratto del marciapiedi nel viale Regina Elena, soprattutto sotto le alberature della Circonvallazione, non conosce più pulizia e spazzamento”

A dirlo è il consigliere della V^ Circoscrizione Franco Laimo che descrive minuziosamente lo stato in cui versa la zona: “il lungo tratto del marciapiedi nel viale Regina Elena, soprattutto sotto le alberature della Circonvallazione, non conosce più pulizia e spazzamento, da diversi mesi infatti non si vedono operatori addetti”.

Laimo, ha proseguito così: “lo spettacolo è variegato tra cartacce ed immondizia di ogni genere, montagne di aghi di pino che finiscono per trasformarsi in delle vere e proprie trappole per pedoni che rischiano di incespicare, per non parlare poi dell’inciviltà dei padroni dei cani che non raccolgono le deiezioni canine, il tutto poi arricchito dai resti della raccolta dei grandi cumuli di immondizia verificatisi nei giorni scorsi, ove nelle zone interessate accanto ai cassoni RSU non vi è stata fatta alcuna bonifica adeguata”.

Afferma lo stesso Laimo: “tantissime le lamentele dei residenti della zona, che non ne possono più di pagare un -salasso di Tari- ed avere risultati inadeguati; la gente è pronta a depositare delle denunce alla Procura della Repubblica”.