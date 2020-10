Sembra uno scenario da film hollywoodiano o di vero stato di guerra quello che stamani è accaduto dinanzi l’istituto Pietro Donato di Paradiso, ove ad attendere genitori ed alunni vi erano i militari, addirittura, a quanto sembra, armati: è quanto segnalato da alcuni genitori al Dott. Angelo Fabio Costantino Garante dell’infanzia del Comune di Messina; lo stesso garante ha espresso la sua incredulità e assoluto disappunto stamani sui social e sta già lavorando per intessere un dialogo con la Prefettura ed il Comandante del V Reggimento Aosta.

Interviene sull’accaduto anche il Consigliere della V Circoscrizione Franco Laimo, Presidente della Commissione Politiche Sociali, il quale sostiene che: “si stia andando ben oltre il problema Covid 19, si sta oltrepassando il limite, calpestando i diritti dei minori e la democrazia stessa. Un bambino di pochi anni cosa può pensare vivendo uno scenario del genere? I bambini hanno già vissuto un trauma forte durante il periodo del lockdown, provandoli dei semplici rapporti umani e dei contatti con coetanei ed insegnanti. Questo episodio è alquanto grave e fuori ogni forma e comprensione educativa e di vita. Vi è un limite a tutto e quando si arriva a toccare l’animo del bambino dietro terrorismi assurdi e ingiustificati, significa che davvero non si sta comprendendo il male che si sta facendo a questi poveri bambini! NON SIAMO IN GUERRA Dobbiamo solo imparare a convivere con un nuovo virus, come abbiamo fatto con tutti gli altri”.