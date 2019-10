“Sentite condoglianze”

“Sentite condiglianze”. Questo è il cordoglio espresso su Facebook dal sindaco di Messina, onorevole Cateno De Luca, per il decesso avvenuto oggi in Città.

De Luca, ha scritto: “questa notte, alle ore 00.40, il giovane messinese Luciano Carmelo Galletta, mentre rientrava al termine di un turno di lavoro, percorrendo la via Catania in corrispondenza del Gran Camposanto, si è scontrato con un mezzo della MessinaServizi intento nei lavori di pulizia dello spartitraffico centrale”.

“A seguito dell’impatto terrificante il giovane Luciano Galletta è apparso agli uomini della MessinaServizi che per primi lo hanno soccorso chiamando il 118, in gravissime condizioni. Tanto che di lì ad un’ora il ragazzo è deceduto al Policlinico dove era stato trasportato. La MessinaServizi si è già messa a disposizione dell’Autorità Giudiziaria per ogni contributo utile all’accertamento delle eventuali responsabilità in questo tragico evento”.