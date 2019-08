“Sequestrati circa 1.500 kg di frutta”, è questo ciò che ha comunicato oggi, il primo cittadino di Messina Cateno De Luca

E’ questo ciò che ha comunicato oggi, il primo cittadino di Messina Cateno De Luca, pubblicando un post sul proprio spazio Facebook: “sequestrati circa 1.500 kg di frutta”!

“Stamattina sul viale Europa sono stati sequestrati oltre 1.500 kg di frutta a venditori ambulanti abusivi. L’operazione è stata condotta dal commissario Giovanni Giardina e dai colleghi della Polizia Municipale Sezione annona”.

“Abbiamo definito una strategia di contrasto all’ambulantato abusivo a salvaguardia dei consumatori e della leale concorrenza che andrà avanti senza sosta in ogni angolo della città con i pochi mezzi di cui disponiamo. La frutta è stata donata alla mensa del povero di Sant’Antonio. Le minacce non servono mettiamoci tutti in regola”!