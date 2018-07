Serena Giannetto (M5S – ME), sulla commemorazione di Boris Giuliano: “Aver partecipato nella duplice veste, sia quella istituzionale che da cittadina mi ha reso particolarmente emozionata”

La vice presidente (Serena Giannetto) pentastellata, del Consiglio Comunale di Messina, in una nota riferisce che: “aver partecipato nella duplice veste, sia quella istituzionale che da cittadina mi ha reso particolarmente emozionata. Ringrazio gli organizzatori per questo evento perché ci hanno dato la possibilità, oltre che di ricordare Boris Giuliano, di rilanciare i valori in cui ha creduto e che tutti noi dovremmo ispirarci”.

“Il bene in senso lato, l’onore, la famiglia, la dedizione per il lavoro e per la sua Sicilia. Persone come Falcone, Borsellino e Giuliano sono la vera essenza della sicilianità, uomini che hanno sacrificato la loro vita per la Nostra Meravigliosa Terra e in certi casi abbandonati dallo Stato. Ho voluto donare la nostra bandiera in segno di speranza e di riscatto. Uomini come Giuliano sono un esempio per noi giovani e non solo”.