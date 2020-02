Servizi antidroga della Polizia di Stato, a Barcellona Pozzo di Gotto: arrestata una persona e denunciata un’altra

E’ scattato l’arresto nei giorni scorsi per un trentottenne resosi responsabile del reato di detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti. Sottoposto a controllo nel corso di mirati servizi antidroga dai poliziotti del Commissariato di P.S. di Barcellona Pozzo di Gotto è stato trovato in possesso di una cinquantina di grammi di marijuana. L’uomo viaggiava a bordo dell’auto di una seconda persona denunciata per lo stesso reato. La perquisizione effettuata sull’auto ha permesso infatti di rinvenire ulteriori 4 grammi che quest’ultima celava nel marsupio e di 23 grammi all’interno del mezzo.

A seguito di perquisizione domiciliare presso l’abitazione dell’arrestato sono stati rinvenuti e sequestrati due grinder e un bilancino digitale. Su disposizione dell’Autorità Giudiziaria il trentottenne è stato sottoposto agli arresti domiciliari.