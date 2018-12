Sgomberata stamane a Roma, l’ex Fabbrica della Penicillina

SITA IN VIA TIBURTINA

Stamane a Roma, dalle ore 4 è partita una operazione interforze tra carabinieri, Polizia di Stato e Guardia di Finanza con lo scopo di sgomberare l’ex Fabbrica della Penicillina in via Tiburtina. Sul posto, si è recato anche il ministro dell’Interno Matteo Sslvini che è stato contestato da alcuni manifestanti.

Si è trattato, di una azione attuata dopo il clamore mediatico suscitato su questo stabile, grazie alle inchieste giornalistiche curate da “Storie Italia” il programma condotto da Eleonora Daniele in onda dal lunedi’ al vrnerdi’ dopo le ore 10 su Rai1.

Qualche settimana fa, in concomitanza con la morte della 16enne Desirèe Mariottini in via Lucani, 22, Roberta Spinelli l’inviata della trasmissione venne minacciata dagli occupanti della struttura.

Oggi, sono state allontanate una ventina di persone trasportate a bordo di un Autobus della Questura, molto probabilmente verso uno dei diversi Centri di Accoglienza presenti sul territorio. Gli altri cittadini che abitavano nei locali degradati, sia stranieri che italiani, appreso che sarebbe scattato un blitz si sono allontanati prima del suo inizio.

Ora, le forze dell’ordine, al termine di una immediata messa in sicurezza dell’area dove si trovano amianto e fusti della sostanza trattata nello Stabilimento, devono valutare se murare gli ingressi. In questi mesi, a protestare per il pericolo, sono stati anche i residenti di questa arteria stradale della Capitale.