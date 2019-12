“Si comunica che la prevista manifestazione natalizia -Natale a Villa Dante- non si potrà tenere in quanto, la manifestazione di interesse rivolta ad artigiani hobbysti e commercianti non ha avuto riscontro numerico sufficiente al fine di garantire una buona presenza di operatori”. A parlare in una nota il presidente della Terza Circoscrizione Lino Cucè.

Prosegue, Cucè: “la manifestazione natalizia, fortemente voluta da tutti i consiglieri Circoscrizionali per motivi non dipendenti dalla loro volontà non potendosi tenere in questo periodo sarà rinviata alla prossima primavera”.

Precisa Cucè: “l’obbiettivo, era quello di focalizzare l’attenzione nelle periferie valorizzando le potenzialità di villa Dante, che negli ultimi anni è stata poco attenzionata negli interventi di manutenzione ordinaria sfruttando i grandi spazi che avrebbero permesso di promuovere anche eventi di tipo sportivo. Si spera che nell’organizzare una prossima manifestazione ci sia la volontà di grandi sponsor ad investire anche sul Terzo Quartiere, puntando su Villa Dante come punto d’attrazione e segnale di rinascita di una città che stenta a decollare rimanendo negli ultimi posti della qualità della vita”.

Conclude il presidente Cucè: “purtroppo anche quest’anno, le attrazioni di Natale saranno presenti solo nei salotti buoni della città… piazza Cairoli e piazza Duomo. Si ringrazia il Centro per lo Sviluppo del Turismo Culturale per la Sicilia, nelle persone di Gaetano Maiolino e Antonio Raciti che avevano creduto nel progetto e messo a disposizione le loro professionalità nel settore”.