Si è conclusa riscontrando una buona partecipazione, la seconda edizione della “Festa dei nonni”, un evento svoltosi ieri presso la Galleria Vittorio Emanuele di Messina.

All’iniziativa, hanno partecipato l’assessore al Tempo Libero della Giunta De Luca, Giuseppe Scattareggia che ha colto l’occasione per salutare le associazioni presenti che hanno collaborato per l’organizzazione della manifestazione ed il collega Roberto Vincenzo Trimarchi davanti ad un numeroso pubblico composto da nonni e nipoti ma non solo. In apertura di serata, si è esibito l’attore Lucio Cucinotta con la lettura della Poesia “I nonni”, composta dal poeta messinese Nunzio Di Bella. Successivamente è stata la volta del cantastorie Carlo Barbera con il suo divertente e colto “Ti cuntu e ti canto” della Bottega degli attori, in seguito la scena l’ha presa Rosalba Maimone con il suo inedito canoro “Storia da Sicilia”.

Ed ancora: “la ballerina Antonella Gargano ha dato vita ad una performance, coinvolgendo l’artista Piero Lucca, insieme hanno concesso un attimo di delicata inclusione. I MIZZICA MIZZICA gruppo di cantori popolari composto da… Felice Currò, Carmelo Pellitteri, Christine Pirrotta e Paolo Buemi, hanno allietato i presenti”.

I responsabili dei sodalizi associativi… “InformaDonna Me, MP Eventi, Giovannino Vive”, per il secondo anno, sono state apprezzate avendo regalato alla Città un deciso momento di aggregazione dedicato al ruolo che i nonni rivestono nella vita dei nipoti e nel sociale.

