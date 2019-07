Si è sfiorata la tragedia ieri sera alle 23 in viale della Libertà, a Messina

Si è sfiorata la tragedia ieri sera in viale della Libertà, a Messina. Infatti, una minicar (condotta da un minore) alle ore 23 è stata tamponata da un Tir. L’incidente è stato determinato dal tentato sorpasso (non portato a termine) da parte del conducente della micro vettura che una volta accortosi di non potere compiere la manovra ha effettuato un rientro ma si è trovato innanzi un ostacolo decisivo per il contatto col mezzo pesante. Alla fine, la piccola auto dopo aver compiuto alcuni giri su sè stessa si è fermata sul lato opposto della carreggiata a quella da lei percorsa, ovvero in prossimità del cordolo delimitante la corsia del tram ed in prossimità dell’ingresso della Fiera sito alla Passeggiata a mare.

Per fortuna, l’autista del camion ha avuto una prontezza di riflessi che gli ha consentito di effettuare una frenata grazie alla quale non ha schiacciato l’automobilina. I due conducenti, sono rimasti illesi ed hanno solo avuto una comprensibile paura per quanto accaduto. Sul luogo del sinistro, sono giunti gli agenti della Squadra Infortunistica della Polizia Municipale.

Foto, tratta da: “www.messinaindiretta.it”.