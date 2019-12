L'EVENTO SI E' TENUTO PRESSO LA SEDE AZIENDALE DI VIA LA FARINA A MESSINA

Da un comunicato di alcune organizzazioni sindacali cittadine si apprende che: “si è svolta questa mattina un’affollatissima Assemblea dei lavoratori Atm convocata da UIL, CGIL e Cub. Unanime volontà di salvaguardare i diritti delle lavoratrici e dei lavoratori e di salvare un servizio pubblico fondamentale ed indispensabile. Ha chiuso i lavori Ivan Tripodi, Segretario generale UIL Messina #uil #messina www.uilmessina.it”.

Scrive in una nota Michele Barresi, Segretario provinciale della Uiltrasporti: “nonostante i soliti beceri tentativi di boicottaggio che fino a questa mattina hanno impedito a tanti lavoratori di presenziare l’Assemblea di Cgil Uil e Cub tenutasi in Atm si presenta ugualmente molto partecipata dai lavoratori che chiedono solo la verità sulla situazione della liquidazione e sulle tutele dei propri diritti e vogliono capire come si presenta il loro futuro”.