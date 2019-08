Si è svolta stamane nel Salone Ovale di Palazzo Zanca la conferenza stampa di presentazione dell’evento MESSINACON 2019, il festival dedicato agli appassionati di fumetti, gadgets, animazione e videogames di ultima generazione.

Alla presenza del Presidente di Hydra Eventi Giuseppe Mulfari che organizza la manifestazione, dell’Assessore allo “Spettacolo e tempo libero” Pippo Scattareggia, del Presidente di ConfCommercio Carmelo Picciotto, del Consigliere Segretario dell’Ordine degli Architetti Anna Carulli, che patrocinano l’iniziativa, sono stati illustrati ospiti e programma di questa V edizione dell’evento COMICS messinese.

Saranno due giorni ricchi di novità, che vedranno intere famiglie, giovani e meno giovani, professionisti del settore e disegnatori, affollare festosamente i locali del Palacultura nelle intere giornate del 31 agosto e 1 settembre.

Un ruolo importante l’avranno i “cosplayers”, parte vitale e colorata dell’evento i quali con parate, concorsi e raduni spontanei saranno protagonisti fino al momento del “cosplay contest” in cui sfileranno e si esibiranno in una performance col proprio personaggio.

“Il progetto MessinaCon – ha detto il Presidente di Hydra Eventi Mulfari – nasce con l’intento di realizzare, sul territorio dello Stretto, una manifestazione con un ampio respiro nazionale e internazionale grazie alle numerose collaborazioni con altri festival del settore. Da qui, il concreto interesse di donare alla città un evento che possa negli anni consolidarsi come tra i più importanti appuntamenti estivi del sud Italia”.

All’interno della rassegna, diverse saranno le attrazioni, gli eventi e gli appuntamenti, che incentiveranno lo spettatore a non accontentarsi di una sola giornata di visita, ma a trattenersi in città per godere pienamente delle attività proposte.

In particolare il festival prevede: un’area mercato; un’area games, con giochi e videogiochi per tutti i gusti; un’area palco, dove vi saranno numerose attività; un’area mostre, che ospiterà, tra l’altro, “Batman e i suoi 80 anni”, la mostra che celebra l’ottantesimo compleanno dell’eroe della DC Comics.

Tra gli ospiti, invece, il doppiatore di Sandor Clegane “Il Mastino” di GOT, Alessandro Messina, lo youtuber Barbascura X, i disegnatori e illustratori Pasquale Qualano, Umberto Giampa, Gaspare Orrico; e poi ancora i cosplayers Taryn Cosplay, Mary Cosplay Art, Jelena Bahajueva. Per finire due nuove realtà ludico-culturali: OH-NO e Role&Roll, tutte da scoprire.