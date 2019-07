Si è temuto il peggio per due giorni, ma per fortuna la situazione si è risolta positivamente

Si è temuto il peggio per due giorni, dal 5 luglio, ovvero la data dalla quale non si avevano più sue notizie, quelle del 24enne orlandino Mattia Castano. La situazione però, si è fotunatamente risolta, infatti il ragazzo ha contattato i suoi familiari dicendo di stare bene e di trovarsi a Roma da una amica.

Oltre ai componenti del suo nucleo familiare, erano in ansia per lui anche gli amici che da 48 ore non riuscivano più a contattarlo. Mattia, aveva il cellulare scarico e l’ultima volta era stato notato venerdì mattina a Messina (dopo essere uscito da casa), dove vive per frequentare l’Ateneo.

Lui, non credeva di creare attorno a sè tanto allarmismo, ma la ragazza che lo ospita quando ha visto il clamore (generato dalla sua assenza) sui social network con un numero crescente di persone mobilitatesi per cercarlo gli ha suggerito di telefonare alla famiglia. Il padre stamane, si era attivato per presentare alla Polizia di Stato una denuncia di scomparsa.