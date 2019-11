I PROMOTORI DI WWW.CENIDIA.IT, SONO STATI PRESENTI CON UN GAZEBO IN VIA AMMIRAGLIO CURZON

Si è tenuta anche stamane a Villa San Giovanni (RC), la raccolta fondi per il restauro della ciminiera ISA. I promotori…, di www.cenidia.it, sono stati presenti con un Gazebo in via Ammiraglio Curzon.

A sostegno dell’iniziativa, si accettano libere donazioni… da un minimo di 5,00 €.

Crowdfunding: una scelta d’AMORE

a cura di Antonio Calabrò – ZENIX. L’obiettivo da raggiungere sono 19.000,00 €, finora si è raccolta la cifra di 5.045,00 € quando mancano 82 giorni al termine dell’evento.