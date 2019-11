Si è tenuta questa mattina, in piazza Basicò, una manifestazione indetta dai responsabili dell’Associazione PuliAmo Messina. Gli organizzatori, hanno chiesto la riapertura del Giardino di Montalto chiuso esattamente da un anno, ovvero da quando l’assessore della Giunta De Luca Dafne Musolino avviò un controllo dopo che nello stesso luogo era stato programmato un evento a tema per la ricorrenza di Halloween, di fatto mai svoltosi. Da allora, la Concessione venne sospesa, mentre in Estate si è risolta in seguito alla sua naturale scadenza.

Christian Mangano (nella foto), presidente del sodalizio associativo che precedentemente ebbe in gestione l’area, dal settembre del 2017 fino ad ottobre del 2018 ritiene come il sito che attualmente versa in condizioni disastrose vada restituito alla cittadinanza e riferisce di aver tentato di documentare lo stato dello spazio a verde scattando delle foto a luglio.