Si è tenuta una appassionata arringa difensiva dell’avvocato Carlo Taormina, questa mattina alla Corte d’Appello di Messina, nell’ambito del processo Fiumedinisi nel quale è imputato il sindaco peloritano Cateno De Luca, difeso dal famoso legale romano.

Taormina, ha effettuato un ampio excursus in un intervento durato circa tre ore, con una breve pausa (intorno alle ore 11.30) decisa dai componenti del Collegio giudicante, che hanno ascoltato il suo dibattere incentrato sulla assoluta liceità del Contratto di Quartiere di Fiumedinisi perchè adottato dall’allora primo cittadino fiumedinisano De Luca e dalla sua Amministrazione senza alcuna violazione di Legge. Il difensore dell’imputato, ha fatto notare poi, la assoluta inconferenza delle ipotesi di tentata concussione o induzione indebita con l’originario e datato reato di abuso d’ufficio le quali risultano in sostanza inesistenti perchè non commesse e decisamente scollegate.

I giudici, Maria Tindara Celi (presidente), Bruno Sagone (relatore) e Luana Lino (a latere), hanno aggiornato il procedimento all’udienza dell’11 settembre prossimo per la controreplica della Procura Generale e la estensione della Sentenza.

Foto, tratta da: “www.messinaindiretta.it”.