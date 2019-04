Si è tenuto a Messina, un vertice interregionale fra i carabinieri ed i responsabili del provveditorato OO.PP.

SU IMPORTANTI INIZIATIVE INFRASTRUTTURALI IN SICILIA E CALABRIA

Questa mattina, nella Sala riunioni del Comando Interregionale carabinieri “Culqualber” di Messina, si è svolta una riunione tecnico-logistica tra il comandante di Vertice, gen. C.A. Luigi Robusto, ed il nuovo provveditore per le OO.PP. Sicilia – Calabria, ing. Gianluca Ievolella, nel corso della quale sono state analizzate le più importanti iniziative infrastrutturali delle caserme dell’Arma dislocate nei territori più difficili delle due Regioni. Nell’incontro al vertice, al quale hanno preso parte i comandanti di Legione Sicilia e Calabria, gli ufficiali dello Stato Maggiore dei Comandi interessati, nonché i responsabili delle articolazioni territoriali delle OO.PP., sono stati affrontati i principali aspetti tecnici relativi alla realizzazione di una serie di opere strategiche per l’Arma dei carabinieri nell’ambito delle Regioni di Sicilia e Calabria, al fine, altresì, di razionalizzare più opportunamente gli interventi già in corso d’opera e futuri, indirizzandoli verso un maggiore contenimento della spesa pubblica.

L’attenzione è stata focalizzata sui lavori che riguarderanno, in particolare, il recupero di immobili confiscati alla mafia e alla ’ndrangheta e di sedi di alto valore storico-architettonico ove poter ridislocare alcuni Reparti dell’Arma territoriale. L’incontro, ispirato dall’esigenza di rendere più tangibile e funzionale la presenza dello Stato sul territorio con particolare attenzione a quelle aree del Paese più sensibili sotto il profilo socio-economico e della sicurezza pubblica, tiene conto dell’interesse che il Provveditorato Interregionale alle OO.PP. sta, in guisa di ciò, riservando alle varie articolazioni dell’Arma presenti in Sicilia e Calabria.