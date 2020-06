Si è tenuto oggi nel Santuario della Madonna di Montalto il solenne Pontificale, in onore della protettrice speciale di Messina

Si è tenuto oggi nel Santuario della Madonna di Montalto il solenne Pontificale, in onore della protettrice speciale della Città, presieduto dal vescovo ausiliare S. E. Monsignor Cesare Di Pietro. Nel corso della cerimonia, per antica tradizione, si è svolto l’atto di affidamento della Città alla Vergine di Montalto da parte del Vice Sindaco Salvatore Mondello che ha offerto da parte del Comune, il cero votivo di 25 libbre, seguendo la tradizione istituita dal Decreto del Senato messinese il primo marzo 1745, in ringraziamento dell’intervento della Madonna durante la peste del 1743.

“Nel solco della tradizione religiosa è stata una cerimonia molto toccante – ha detto il Vice Sindaco Mondello – nel rievocare la devozione spirituale della comunità messinese alla Madonna di Montalto per l’intervento volto a salvare la Città dall’assedio dei Saraceni e degli Angioini durante la guerra del Vespro del 1282. Per questa edizione, alla quale non è seguito il tradizionale ‘volo della colomba’ per ragioni legate alle misure anti-assembramento per l’emergenza epidemiologica, tengo a sottolineare – ha concluso il Vice Sindaco il pensiero rivolto dalla comunità presente alla tragica scomparsa di una giovane messinese, vittima stamani di un incidente stradale”.