Si è tramutata in una tragedia, la battuta di caccia svoltasi ieri a Sant’Agata di Militello alla quale era partecipe, Dario Bua (consigliere comunale di Villabate)… che purtroppo è deceduto. Il 4 febbraio prossimo, avrebbe compiuto 59 anni.

Il politico, è stato colto da un malore, con ogni probabilità un infarto che non gli ha dato scampo. In pochi minuti, sono arrivate ai sanitari numerose richieste di soccorso e in contrada Rizzo (nei pressi di Torrenova) all’interno di un casolare, i medici del 118 portatisi sul posto non hanno potuto far altro che constatarne il decesso… unitamente ai carabinieri della locale Stazione presenti anch’Essi in questa circostanza.