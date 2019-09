Si è verificato un incidente, nel pomeriggio di oggi sull’autostrada A18 Messina-Catania a circa 9 km di distanza dal casello di Tremestieri, all’altezza dell’abitato di Briga

PER CAUSE ANCORA IN CORSO DI ACCERTAMENTO

Nel pomeriggio odierno, si è verificato un incidente sull’autostrada Messina-Catania, a circa 9 Km di distanza dal casello di Tremestieri ed in corrispondenza del Villaggio di Briga.

Per cause ancora al vaglio delle Autorità competenti, un’auto si è ribaltata. Sul luogo del sinistro, sono intervenuti gli agenti della Polizia Stradale ed i pompieri. La conseguenza dell’impatto, è stata il ferimento di una persona comunque in condizioni non gravi. Il ferito, è stato soccorso in loco dal personale del 118… giunto sul posto.