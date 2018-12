Si elimini il pedaggio, a Ponte Gallo

A parlare è il consigliere della VI^ Circoscrizione Mario Biancuzzo: “incomprensibile silenzio e mancato riscontro ad una petizione firmata da 9384 cittadini. Da qui scaturisce l’impressione che ci sia una -Mancanza di Democrazia- e di sensibilità nei confronti del Popolo Sovrano ad una legittima richiesta”.

Biancuzzo, continua: “alla luce dell’omesso riscontro della petizione presentata e dagli innumerevoli solleciti per riscuotere la stessa ecco una proposta”.

Si suggerisce ai destinatari in indirizzo di adottare per lo meno le seguenti misure:

1) istituire il pagamento del pedaggio, in tutti gli altri svincoli in entrate ed in uscita, denominati Giostra, Boccetta, Messina Centro, Gazzi, San Filippo e Tremestieri ricadenti tutti nel territorio del Comune di Messina come lo svincolo di Ponte Gallo denominato volutamente ed ingannevolmente Villafranca Tirrena, per spalmare l’esoso pagamento sostenuto solo dai cittadini, residenti a nord del Comune di Messina. Pagare 17 centesimi a svincolo. Non è tollerabile gravare tutto sui cittadini residenti sulla estrema riviera nord 1,20€ per entrare e viceversa. Pertanto in democrazia la legge è uguale per tutti;

2) abbuonare 600€ di tasse ai nuclei familiari residenti, disgraziatamente, nei villaggi di Ponte Gallo, Rodia, San Saba, Piano Torre, Spartà, Acqualadrone, Gesso, Salice, Castanea, Massa San Giorgio, Massa Santa Lucia, Massa San Giovanni, che si considerano ormai inascoltati e pertanto figli di un Dio Minore.