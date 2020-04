A SCRIVERLO IERI IN UN TESTO, È STATO IL SINDACO MATTEO DE MARCO

“Si ringrazia la Stazione dei Carabinieri di Villafranca Tirrena, guidata dal Comandante Luogotenente Storia, per la generosa donazione di derrate alimentari, da destinare alle famiglie del nostro Comune in difficoltà a causa dell’emergenza coronavirus”. A scriverlo ieri in un testo, e’ stato il sindaco, Matteo De Marco.