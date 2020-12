Si sono celebrate oggi alle 16…, a Messina nella zona di Bordonaro (il Rione in cui è vissuta con la nonna) le esequie della 25enne messinese Ylenia Grazia Bonavera

È LA RAGAZZA DECEDUTA (MERCOLEDÌ NOTTE), IN CONDIZIONI CHE SONO AL VAGLIO DEGLI INQUIRENTI, DOPO UNA LITE AVVENUTA A CATANIA IN VIA SAN CRISTOFORO

La sua con i 25 anni di vita, e’ stata una esistenza non facile e caratterizzata dalla sofferenza, cosi’ si puo’ definire quel che ha sopportato la messinese Ylenia Grazia Bonavera, deceduta in circostanze che sono al vaglio degli inquirenti, mercoledi’ scorso dopo un diverbio accaduto in via San Cristoforo a Catania.

Oggi alle 16 a Messina nella zona di Bordonaro (il Rione in cui è vissuta con la nonna), sono state celebrate le sue esequie ed in tale circostanza tanti cittadini del luogo le hanno tributato l’ultimo saluto stringendosi attorno alla famiglia… provata dal dolore.