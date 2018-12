Si sono svolti alle 16, a Messina i funerali di Maurizio Attinà

Si sono svolti oggi pomeriggio alle ore 16 a Messina, presso la Chiesa di San Gabriele sulla Panoramica dello Stretto, i funerali del 55enne Maurizio Attinà. Sono stati in tanti, coloro che gli hanno voluto dare l’ultimo saluto. Lui è stato vittorioso in molte battaglie giocate sul campo di Pallavolo, ma ha perso quella più importante per la vita, stroncato da un male incurabile.

Maurizio, era un grande atleta sul parquet dove si disputavano le gare, ed altrettanto immenso lo si vedeva fuori dal rettangolo di gioco. Nella stagione 88-89, rinforzò la squadra della Polisportiva Jonica a Santa Teresa di Riva del presidente Paolo Garufi ed allenata da Natale Rigano.

Supportò i compagni già presenti: “Salvatore Nicita, Peppe Castagnola, Daniele Caniglia, Carmelo Spinella, Adriano Nicotra, Emanuele Garufi, Claudio Mantarro e Sandro Garufi”.

L’annata si concluse con una promozione strepitosa in Serie B2. Grazie alle sue performances, in tanti accorrevano al Palabucalo per incitare i loro beniamini.