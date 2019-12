Si terrà giovedì 19 dicembre al Mercato coperto Muricello di Messina, “Insieme per Paolo”, evento solidale per sostenere Paolo Chillè

Si terrà giovedì 19 dicembre al Mercato coperto Muricello…, “Insieme per Paolo”, evento solidale per sostenere Paolo Chillè, il giovane messinese affetto da una rara forma tumorale, che deve sottoporsi a costosissime cure negli Stati Uniti. La manifestazione nasce proprio allo scopo di supportare Paolo e la sua famiglia, ed è organizzata dal team del Messina Street Food Fest con la collaborazione degli esercenti del mercato.

L’evento è patrocinato dal Comune di Messina e da Confesercenti Messina. Durante tutta la giornata chi andrà a fare la spesa, pranzerà o cenerà presso le attività del Mercato Muricello aderenti all’iniziativa contribuirà a raccogliere fondi da destinare a Paolo. Una parte dell’incasso sarà infatti a lui devoluta. L’organizzazione ha messo a disposizione anche le t-shirt brandizzate del Messina Street Food Fest, che verranno cedute in cambio di una piccola donazione. A partire dal pomeriggio sono inoltre previsti diversi appuntamenti. Alle 17 Babbo Natale incontrerà tutti i Bambini per scattare foto e donare loro piccoli panettoni. Si proseguirà alle 18.30 con “Natale tra le righe”, momento culturale dedicato alla presentazione del libro “La tradizione siciliana- quando la cucina incontra il territorio”. Il volume, nato da un progetto ideato e curato dal dott. Danilo Rizzo, è stato realizzato dai ragazzi del centro diurno per l’Autismo di Nizza di Sicilia nell’ambito di un programma di inclusione socio lavorativa.

Il libro contiene non solo ricette della tradizione siciliana, ma anche notizie turistiche sulle principali città della Sicilia, sui prodotti tipici, eventi annuali, notizie su tradizioni e dialetti e tanto altro. Alla presentazione interverranno Carmelo Caporlingua, presidente Onlus Autismo di Nizza di Sicilia, Danilo Rizzo, responsabile Risorse umane e pianificazione della stessa Onlus e ideatore del progetto e Simona Finocchio, responsabile dell’Area Sanitaria. Anche acquistando il libro si potrà contribuire alla raccolta fondi, in quanto una parte del ricavato verrà devoluta a Paolo. La giornata solidale al Mercato Muricello continuerà alle 19 con la musica dei dj Alfredo Reni, Rinaldo Mauro e dj Slide e a seguire con Gli Approssimativi live band, che allieteranno la serata di chi vorrà cenare e al tempo stesso dare il proprio contributo alla causa benefica. In chiusura verrà effettuato un collegamento video dagli Stati Uniti con Paolo Chillè.