“Siamo felici di comunicarvi che…, giovedì 15 ottobre, riprenderemo regolarmente tutte le nostre attività”. Lo hanno riferito il 14 ottobre…, sulla loro Pagina Facebook, i responsabili della Palestra Meeting di viale Annunziata a Messina.

Nel testo si evidenzia: ‘come già detto nella comunicazione di ieri (martedi’ per chi legge ndr), abbiamo provveduto alla sanificazione degli ambienti e delle superfici tramite ditta certificata e abbiamo fatto eseguire i tamponi ai membri del nostro staff, i cui esiti sono tutti negativi. Ci siamo anche interfacciati con l’ASP per ulteriore sicurezza”.

“Ci teniamo a precisare che la palestra è rimasta chiusa per nostra decisione preventiva a tutela degli iscritti e del personale che ci lavora. Nessun organo competente ci ha imposto alcuna chiusura, è stata una questione etica che ci ha portato a preferire la sospensione delle attività in attesa che tutto fosse chiarito e riportato alla normalità. Grazie per la fiducia. Vi aspettiamo”.