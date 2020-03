“Sicilia blindata…, ci si sposta solo per comprovate esigenze di lavoro e salute?”. Se lo è chiesto con piu’ post scritti su Facebook tra domenica ed oggi 23 marzo, il responsabile del sindacato ORSA, il messinese Mariano Massaro.

Massaro continua: “questa foto è stata scattata il 22 marzo 2020, Villa San Giovanni, coda di automobili in coda per sbarcare in Sicilia, Mettici anche l’Intercity giornaliero 723 e il quadro è completo. Questa blindatura ha le porte senza lucchetto…”.

In tal modo conclude Massaro: “a Messina di blindato ci sono solo i messinesi, per il resto arrivano con i treni e imbarcano con le automobili sulle navi a centinaia. Musumeci sta blindatura fa acqua da tutte le parti, fino a oggi nell’isola blindata ne sono arrivati 40.000”.