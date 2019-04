Sicurezza alla Stazione di Messina: la Polizia Ferroviaria, è stata impegnata in servizi di controllo straordinari

Sicurezza la parola chiave per i poliziotti della Sezione Polizia Ferroviaria a Messina impegnati quotidianamente nel garantire un sereno transito in stazione a migliaia di cittadini e viaggiatori. Stazione ferroviaria ma anche aree adiacenti e limitrofe in una città snodo e con un’incidenza di fenomeni delinquenziali che si diversificano nel corso delle 24 ore e che vanno dal furto e danneggiamento in Stazione alla rissa in strada, sino al costante monitoraggio del fenomeno del depredamento di cavi o quant’altro possa contenere il prezioso rame.

Alto il livello di attenzione relativo al controllo di persone e bagagli anche a bordo treno. Treni locali e regionali ma anche a lunga percorrenza sottoposti a costante pattugliamento. Risale ad un paio di giorni fa l’arresto di un cittadino di nazionalità tunisina trentaquattrenne che alla consueta verifica di documenti e generalità ne è risultato sprovvisto. Gli immediati riscontri presso il locale Gabinetto di Polizia Scientifica hanno evidenziato plurime identità e un ordine di carcerazione a carico del trentaquattrenne. L’uomo è stato trasferito presso la locale casa circondariale.