Sicurezza su strada: la Polizia di Stato in prima linea, con la campagna europea “Alcohol and Drug”

Il network Europeo delle Polizie Stradali “TISPOL” ha programmato nel periodo dal 9 al 15 dicembre 2019 l’effettuazione della campagna europea congiunta denominata “Alcohol and Drug”. Lo scopo della campagna è di effettuare controlli per l’accertamento della guida in stato di ebbrezza o sotto l’influenza di sostanze stupefacenti.

A tal fine la Polizia Stradale ha predisposto, sull’intero territorio nazionale, l’effettuazione, per tutto il periodo in questione, di mirati controlli con precursori ed etilometri, con particolare attenzione anche ai conducenti di veicoli pesanti e commerciali.