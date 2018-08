Silvio Laviano (attore – CT): “Veni… ca ti offru n’arancinu”

L'INIZIATIVA LANCIATA PER QUESTA SERA AL PORTO DELLA CITTADINA ETNEA, ALLE ORE 20.30 COME SEGNO DI SOLIDARIETA' AI 177 MIGRANTI DELLA NAVE DICIOTTI

L’attore catanese Silvio Laviano, che ha lanciato una importante iniziativa di solidarietà al porto etneo, in una nota scrive: “veni… ca ti offru n’arancinu. Ecco la Frase che ogni amico vorrebbe sentirsi dire appena si -sbarca- a Catania. Ieri sera con grande dispiacere personale e da cittadino riflettevo sulla gravità del fatto che 177 esseri umani fossero bloccati al Porto di Catania senza poter sbarcare in attesa di una risposta lenta ad arrivare e quindi privati dell’accoglienza che è simbolo della Città di Catania, Città che nei secoli ha sempre privilegiato la condivisione della sua bellezza e la forza del dialogo e della convivenza di culture diverse”.

Ecco che su fb ho postato intorno alle 21 un mio pensiero personale che recitava così: “ecco mi piacerebbe che Noi catanesi comprassimo subito 177 arancini… (Facemu ducentu va’) e almeno 600 olivette di Sant’Agata e andassimo tutti insieme al porto… ad ACCOGLIERE! Certo! Anche arancini al burro, e anche qualche pasta di mandorla… su andiamo! Muvitivi… col cuore”!

“Una semplice considerazione che ogni catanese farebbe, di pancia, diretta e senza logiche di partito o analisi economiche/filosofiche, un pensiero di umanità e di moto attivo sociale e civicamente organico. Un desiderio che è stato raccolto velocemente ed emotivamente da Nellina Laganà, attrice e cara amica e dalla sensibile Giusy Marraro, donne forti e molto attente al sociale”.

“In poche ore abbiamo pensato di vederci tutti oggi 22 agosto alle 20.30 al porto di Catania, all’ingresso principale, e portare un arancino, simbolo di accoglienza e accudimento. Per dimostrare in modo pacifico che Catania è una città accogliente e i catanesi un popolo libero, aperto e disposto alla Cultura del dialogo. Siamo coscienti che sarà impossibile condividere un -arancino- con i migranti, ma si desidera ribadire, attraverso un simbolo catanese, l’accoglienza di una parte della comunità cittadina con lo scopo di comunicare pubblicamente e civilmente il desiderio di un -porto aperto- a Catania. Molti si chiederanno perché un arancino? Perché è simbolo di amicizia, di condivisione, di cibo da -viaggio-“.

“In merito alla diffusione di questo prodotto nel mondo, si possono rintracciarne le origini nel fenomeno dell’emigrazione di siciliani all’estero! Ecco -un arancino per Accogliere- vuole essere un gesto, un atto simbolico, un morso non violento, che vuole dimostrare in modo pacifico e democratico, come la Costituzione Italiana ci permette, che un cittadino ha il diritto, aggiungo io dovere, di mostrare, ma non per il piacere di mostrarsi, la sua -umanità-, di aprire e condividere la propria Città all’altro”!

“Benvenuto a Catania! Veni… ca ti offru n’arancinu. Un ringraziamento a Nellina Laganà, Giusy Marraro e a tutti i catanesi liberi e che hanno il desiderio di accogliere! Confido nel senso civico e nell’umanità dei catanesi”.