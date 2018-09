Simone Barbaro (TV): “L’importanza del tempo nei risultati di successo”

"SE NON AVETE MOMENTI PER LA COLLETTIVITA', NON VI PRESENTATE COME CANDIDATI, FATELO PER IL BENE DI TUTTI, NOSTRO E SPECIALMENTE VOSTRO"

Simone Barbaro, un cittadino messinese ma veneto di adozione, scrive una nota indirizzata ai diversi rappresentanti dell’Aula Consiliare di Palazzo Zanca, ricordandogli che: “la questione che trova contrapposti il Consiglio Comunale e il sindaco di Messina sul nodo -Agenzia per il Risanamento- è stato ampiamente discusso in Commissione e nel Consiglio urgente del 30 agosto. Tra le questioni enunciate dal sindaco nel suo intervento all’Assemblea dei consiglieri presenti, è stato dato molto peso al -tempo- come funzione fondamentale per la ricerca nel risultato di successo. Comprendo che per molti consiglieri, specialmente in non presenti in Aula Consiliare, il ruolo ricoperto nell’Organizzazione Comunale rappresenta un impegno che distoglie tempo ed energie alle loro professioni, non capisco perché vi siete candidati/e, mi urge sottolineare e mettervi al corrente, dell’importanza del -tempo- nel raggiungimento dei risultati di successo”.

La formula rappresentata nella figura del post cita: “i risultati raggiunti sono espressione di Processi di qualità proporzionali al -tempo obiettivo-. Senza volervi annoiare con citazioni e riferimenti ipertestuali, chi opera in ambito manageriale conosce questa formula e i riferimenti bibliografici, per questo vorrei solo portarvi un esempio pratico… durante un intervento Chirurgico il medico effettua manovre chirurgiche effettuando dei Processi decisionali che se non sono di Qualità (strumenti, materiali, assistenti, analisi) porteranno a risultati poco efficaci. In questo senso il -tempo- di sopravvivenza del paziente riveste un ruolo fondamentale nelle scelte Strategiche del Chirurgo, quando si dice -se si fosse operato prima…-“.

“Avete compreso l’insistenza del sindaco Scateno nel rimarcare più e più volte l’importanza nel -tempo- come elemento per ottenere risultati di successo? Se non avete -tempo- per la Collettività, non vi presentate come candidati, fatelo per il bene di Tutti, nostro e specialmente Vostro”.