Sistemazione di un’area, adiacente al Complesso “Casa Nostra” di Messina

Alla presenza del vicesindaco, Salvatore Mondello, è stato firmato oggi a Palazzo Zanca dal segretario generale, Antonio Le Donne, e dal legale rappresentante del Consorzio Stabile Aurora s.c. a r.l., Angelo Ciccotto, il contratto per i lavori di completamento relativi alla realizzazione delle opere di presidio e di urbanizzazione primaria atti alla sistemazione dell’area adiacente il complesso Casa Nostra in località Tremonti – 1° stralcio funzionale – affidamento ex art. 140 D. Lgs. 163/2006.

Ha evidenziato il sindaco: “così come ampiamente manifestato nel programma – questa Amministrazione comunale intende dare una forte accelerazione ai processi di riqualificazione urbanistica e ambientale. E’ da inquadrarsi in tale contesto la firma di oggi, proprio perché tale opera riveste una centralità sociale anzitutto, ma di riqualificazione urbanistica in seconda battuta. Durante la fase di consegna lavori all’impresa del RUP Lino Tripodo e del dl Giuseppe Puglisi, l’Amministrazione comunale, nella persona del vicesindaco Mondello, ha manifestato la volontà di dialogare con le associazioni e con i cittadini tutti, al fine di mettere in campo azioni concrete condivise e partecipate, atte a migliorare gli standard di vivibilità della Città, con particolare riferimento alle zone più disagiate”.

Nello specifico sono previsti lo sbancamento e la preparazione del terreno per la riqualificazione della zona B del progetto mediante la realizzazione di un impianto di illuminazione; interventi sulla fognatura e sulla raccolta di acque pluviali e le attività volte alla realizzazione di un parco urbano. L’importo dei lavori ammonta a 700.423,12 euro ed il Consorzio Stabile Aurora ha designato per eseguire le opere la società consorziata Trombi Costruzioni srl e la Suprema Appalti srl. Il termine dell’ultimazione dei lavori è fissato in 323 giorni dalla data di consegna.